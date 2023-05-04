Русские моторы опробуют на судах

Судостроительный завод «Красное Сормово» и АО «РУМО», заключившие соглашение о стратегическом сотрудничестве, начали прорабатывать возможность использования отечественного двигателя. В результате санкций часть изготовленных предприятием сухогрузов остались без импортных двигателей, а на РУМО испытывают прототип судового дизеля РУМО-535, который полностью сделан из отечественных комплектующих. Его испытания, опытная эксплуатация и сертификация займут около года. К совместной работе также подключились специалисты нижегородского КБ «Вымпел», проектирующего суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Судостроительный завод «Красное Сормово» и машиностроительная компания АО «РУМО» на уровне конструкторов и технических работников начали прорабатывать возможность использования отечественных силовых агрегатов. Сейчас на РУМО проходит заводские испытания прототип дизельного двигателя внутреннего сгорания РУМО-535 — нижегородские машиностроители разработали его для использования на судах класса река—река и река—море в качестве главного двигателя, основного или резервного электроагрегата.

Судовые двигатели старейший завод «Двигатель революции» (ОАО РУМО, обанкротилось в 2021 году) выпускал еще в годы СССР. Продолжающая его дело одноименная компания спроектировала новый дизель мощностью 1200 кВт. «В 2019 году у нас стартовало полное перепроектирование, с ведущими научными специалистами был проведен полный математический перерасчет рабочего процесса. Конструктивно это уже другая, современная машина, изготовленная полностью из отечественных материалов», — пояснил заместитель директора АО РУМО по маркетингу и продажам Вячеслав Шипов.

В дальнейшем на базе прототипа планируется создать линейку двигателей повышенной мощности, на испытания, опытную эксплуатацию и сертификацию РУМО-535 уйдет около года, предполагают в компании. В совместной работе участвует и нижегородское конструкторское бюро «Вымпел», занимающееся проектированием судов.

Судостроительный завод «Красное Сормово» еще в апреле заключил с АО РУМО соглашение о стратегическом сотрудничестве в области судостроения по направлениям судовых главных и вспомогательных двигателей и энергетических установок. Нижегородские корабелы с началом действия международных санкций попали в сложную ситуацию, связанную с прекращением поставок импортного судового оборудования и комплектующих. В частности, поставки двигателей для российских верфей прекратил финский производитель Wrtsil.

На «Красном Сормове» без силовых агрегатов пока простаивают собранные корпуса четырех сухогрузов проекта RSD54. Чтобы выполнить контракт с ГТЛК, судостроители начали искать альтернативных поставщиков в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, но пока поставки агрегатов оттуда запаздывают. Кроме того, обновленная программа гражданского судостроения России предполагает строительство судов с максимальным использованием отечественной продукции. Об этом на подписании соглашения с АО РУМО напомнил гендиректор завода «Красное Сормово» Михаил Першин, сообщив, что судостроители заинтересованы в расширении сотрудничества как с нижегородскими профильными предприятиями, так и с поставщиками из других регионов.

По словам депутата областного заксобрания, владельца компании «Элком» (занимается производством электрооборудования для судов) Рустама Досаева, в отрасли судостроения проблема с импортозамещением двигателей стоит наиболее остро.

«Какое-то навигационное оборудование или системы связи еще поставляют по схемам параллельного импорта через Казахстан, Турцию или Грузию. Но относительно судовых двигателей у российских судостроителей, пожалуй, остался единственный основный путь — договариваться с китайскими производителями. Буду очень рад, если у РУМО все получится с отечественным дизелем, хотя процесс его отладки и запуска в серию и займет довольно длительный срок», — добавил Рустам Досаев.

Роман Кряжев