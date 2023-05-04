«Московскому отравителю» пополнили счет

В расследовании, которое Следственный комитет РФ ведет в отношении уроженца Владивостока Алексея Выговского, получившего в СМИ прозвище «московский отравитель», появились 44 новых эпизода. По версии следствия, в 2007–2009 годах в подмосковных электричках Алексей Выговский угощал людей напитками с сильнодействующими веществами, а когда те теряли сознание, забирал у них все ценное. В результате отравления 22 человека погибли. Для того чтобы предъявить подследственному обвинение, его доставили из колонии, где он отбывает длительный срок за совершение почти трех десятков аналогичных преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Московский отравитель» Алексей Выговский, обвиняемый в отравлении 44 человек

Фото: Западное МСУТ СКР «Московский отравитель» Алексей Выговский, обвиняемый в отравлении 44 человек

Фото: Западное МСУТ СКР

О раскрытии серии новых эпизодов преступной деятельности 36-летнего Алексея Выговского сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. По данным следственного ведомства получить такой результат удалось благодаря тщательному изучению более 45 архивных уголовных дел, в которых говорилось о фактах отравления граждан на столичных вокзалах и в электричках. По разным причинам ранее производство по этим делам было приостановлено.

Изучив дела, следователи заново пообщались с родственниками погибших, потерпевшими и свидетелями, восстановили хронологию последних часов жизни жертв отравителя, провели анализ более 50 детализаций телефонных соединений. В результате расследование привело их к Алексею Выговскому, которого уже осудили за аналогичные преступления.

Правоохранители побывали в колонии, провели с осужденным следственные действия, и под тяжестью предъявленных доказательств Выговский признался. По его словам, жертвы были отравлены одним веществом – нейролептиком, который применялся для лечения психически больных людей и не поступал в свободный оборот.

На днях Алексею Выговскому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). В деле 44 эпизода, в результате совершенных преступлений 22 человека погибли.

По версии следствия, действовал Выговский примерно одинаково: знакомился с людьми в электричках или на вокзалах, предлагал выпить. Когда жертвы теряли сознание, преступник забирал у них все ценное и скрывался.

Алексей Выговский впервые предстал перед судом в 2002 году в возрасте 16 лет, получив в Москве год за кражу. В сентябре 2005 года Выговский вернулся в родной Владивосток, где его поймали с поличным при попытке хищения денег и приговорили к исправработам. Отбыв наказание, он вновь приехал в Москву, где и занялся новым промыслом: грабил людей, предварительно напоив их спиртным, в которое подмешивал сильнодействующие вещества. Если жертвы даже и оставались в живых, то, как правило, мало что помнили.

Чтобы увеличить свои доходы от преступной деятельности Выговский втянул в нее отбывавших с ним ранее заключение Илью Трубанова и Шухрата Джураева. Их роль заключалась в поиске подходящей жертвы в пригородных электричках, к которой затем подсаживался якобы не знакомый с ними Выговский. Пока Выговский беседовал с жертвой и опаивал её из фляжки, сообщники следили за окружающей обстановкой, после чего делили награбленное на троих.

Выйти на банду Выговского полиции удалось благодаря показаниям и описанию преступника одной из выживших и не потерявших память жертв.

Благодаря описанию отравителя и обнаружили по камерам видеонаблюдения. 2 марта 2009 года Выговский был задержан на Курском вокзале, затем взяли и его сообщников. При обыске у него изъяли и флягу с отравой, и украденные вещи очередной жертвы.

В ходе расследования Выговский в конечном счете признался в 28 нападениях, жертвами которых стали 32 человека. 17 из них скончались. До суда не дожил один из его подельников — Илья Трубанов. 29 декабря 2011 года Московский городской суд признал Алексея Выговского виновным и приговорил к 22 годам 3 месяцам лишения свободы. Его 40-летний сообщник Шухрат Джураев получил 15 лет.

Юрий Сенаторов