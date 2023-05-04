Инфляция в России с 25 апреля по 2 мая ускорилась до 0,19%

Инфляция в России с 25 апреля по 2 мая составила 0,19% после 0,10% неделей ранее, сообщил Росстат. Впервые с середины марта зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию — на 0,8% за неделю. По данным Минэкономики, с 24 апреля по 2 мая инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,42%.

Согласно данным Минэкономики, в сегменте продовольственных товаров рост цен за указанный период замедлился до 0,06% за счет снижения стоимости плодоовощной продукции. Возобновилось снижение цен на молочную продукцию, ускорилось снижение цен на яйца, замедлился рост стоимости мясопродуктов.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,39%. Рост цен наблюдается на электро- и бытовые приборы, чистящие средства, строительные материалы. Темпы роста стоимости легковых автомобилей увеличились до 0,82%. Снизилась цена на одежду и обувь.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг возобновился рост цен (+0,16%) после снижения на 0,01%. Стоимость туристических услуг увеличилась на 0,52% из-за возобновления роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы. Между тем темпы роста цен на бытовые услуги снизились до 0,12%.

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