Спам, да и только

«Отцом» спама в классическом понимании считается маркетолог Гэри Туэрк, который работал в американской компании Digital Equipment Corporation, производившей ЭВМ. 3 мая 1978 года он поручил своему помощнику Карлу Гартли отправить пользователям ARPANET электронное письмо с анонсом презентации новой линейки компьютеров DECSYSTEM-20. На тот момент в ARPANET было зарегистрировано около 2,4 тыс. человек, получателями первого сетевого спама стали 393 из них.

За самодеятельность Туэрк получил выговор от администрации сети, поскольку ARPANET была подконтрольна Минобороны США и использовалась для официальной правительственной переписки. «Из списка адресов очевидно, что люди, которым было отправлено это сообщение,— калифорнийцы, перечисленные в последнем справочнике ARPANET. Это явное и вопиющее злоупотребление»,— возмущался в ответ один из получателей. Туэрку пригрозили судом, и он больше такого не повторял.