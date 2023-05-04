Экономика Нижегородской области выросла на 2,5% в первом квартале

Индекс физического объема валового регионального продукта (ВРП) в Нижегородской области составил 102,5% по итогам первого квартала. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

«Это отличный результат с учетом нулевого роста ВРП в 2022 году. При этом российский ВВП по итогам первого квартала показывает снижение — 97,8%»,– написал господин Поляков.

По словам замгубернатора, в основном на прирост повлиял индустриальный сектор, который составляет треть экономики региона. Так, рост в обработке составил 3%, в электроэнергетике – 4,4%. В торговле, на которую приходится около 20% экономики, рост составил 3%.

Анастасия Еремина