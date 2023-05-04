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Коммерсантъ FM
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Выручка «Вымпелкома» в первом квартале снизилась на 2,6%

По итогам января—марта 2023 года общая выручка сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») по международным стандартам финансовой отчетности упала с 72,2 млрд до 70,3 млрд руб. При этом показатель EBITDA компании за отчетный период поднялся на 10,2% и составил 30,4 млрд руб.

Абонентская база оператора также сократилась на 4,5 млн человек и составила 44 млн, что на 9,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Количество пользователей данных сократилось на 7%, до 30,9 млн, а пользователей 4G-смартфонов — на 2,2%, до 29,4 млн, в целом число пользователей стандарта 4G составило в первом квартале 25,1 млн, снизившись на 0,6%.

Общая выручка за предоставление услуг фиксированной связи выросла на 7,3% и составила 11,3 млрд руб. При этом был отмечен рост общей и сервисной выручки в сегменте B2B на 4,9% и 5,4% соответственно. Капитальные затраты оператора в первом квартале 2023 года сократились на 51,5%, до 8 млрд руб. В отчете поясняется, что это связано с тем, что ключевые работы по модернизации сети запланированы на второе полугодие.

«Вымпелком» в ноябре 2022 года объявил, что группа топ-менеджеров компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым заключила соглашение о приобретении 100% в ней у Veon. Покупателем должно было выступить ОАО «Коперник-инвест 3» господина Торбахова.

По данным «Ъ», «Вымпелком» собирался выкупить у держателей долг Veon Holdings B.V. по евробондам, выпустив замещающие облигации, которые фактически удвоили бы долговую нагрузку российской компании (весь «Вымпелком» в ходе продажи оценен в 370 млрд руб., чистый долг компании составляет 240 млрд руб.). Сейчас сделка находится в продвинутой стадии реализации, получены все необходимые регуляторные разрешения на уровне российской юрисдикции, следует из сообщения компании.

Вадим Красников

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