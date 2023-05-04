Главные новости к утру 4 мая

Беспилотник врезался в строящиеся конструкции Новошахтинского завода нефтепродуктов, после чего взорвался. Возникший пожар сразу потушили.

Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Причины возгорания не называются. По данным источника ТАСС в экстренных службах, это произошло в результате атаки беспилотника. Пожар на заводе потушили к утру.

При обстреле села Полевые Новоселки Брянской области ранен местный житель.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 13 регионах Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Киеве, а также о работе ПВО.

Найдено тело 19-летней Татьяны Мостыко, пропавшей вместе с коллегой-аниматором 37-летним Кириллом Чубко на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Тело девушки искали пять дней. По подозрению в совершении двойного убийства задержаны трое местных жителей.

Ряд улиц будут временно закрыты для проезда в центре Москвы 4 мая. Для поездок москвичам рекомендовано использовать общественный транспорт.

Без TikTok блогеры-миллионники потеряли в среднем до 72% доходов.

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