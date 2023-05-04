Главные анонсы 4 мая

В Москве в 12:00 состоится прощание с модельером, народным художником РФ Вячеславом Зайцевым, скончавшимся 30 апреля на 86-м году жизни.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард проведет пресс-конференцию по итогам ежемесячного заседания регулятора, на котором будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.

«Газпром» возобновит подачу газа в Армению после ремонта оборудования.

Суд Бостона вынесет приговор в отношении обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Владислава Клюшина.

В Израиле запланирован общенациональный день протеста против судебной реформы.

В Эфиопии состоится визит канцлера Германии Олафа Шольца.

Поезд N195/196 компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора железнодорожных перевозок в Крым, совершит первый рейс из Ростова-на-Дону в Симферополь.