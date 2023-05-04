На Кубани найдено тело пропавшей девушки-аниматора

Найдено тело 19-летней Татьяны Мостыко, пропавшей вместе с коллегой-аниматором, 37-летним Кириллом Чубко на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Тело девушки искали пять дней.

«Найдена, погибла. Мостыко Татьяна Юрьевна, 19 лет (2003 год рождения)»,— говорится в Telegram-канале «ЛизаАлерт». Тело Кирилла Чубко было найдено вчера, 3 мая. Его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесу.

Аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко из Усть-Лабинска 28 апреля на автомобиле Hyundai возвращались с мероприятия в станице Крыловской. В 21:30 Кирилл Чубко позвонил жене и сказал, что у автомобиля пробило покрышку, когда они находились на трассе М4 «Дон» в районе станицы Березанской. По словам мужчины, незнакомые парни решили им помочь. После этого телефон Кирилла Чубко отключился. В течение ночи его жене поступали сообщения о том, что с банковской карты снимаются наличные.

Сгоревший Hyundai нашли в лесополосе 1 мая. По подозрению в совершении двойного убийства задержаны трое жителей Краснодарского края: мужчины 30, 31 и 45 лет. По версии следствия, они решили напасть на водителя и пассажирку иномарки, отобрали у них деньги и карты, затем убили их, а машину сожгли.

Подробнее — в материале «Разбойники заказали анимацию».

Анастасия Ларина