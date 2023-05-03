Сити над Томью

ООО «ТРЦ „Томь“», планировавшее реализовать в Кемерове проект строительства торгово-развлекательного комплекса на берегу Томи, сменило собственника. Доли в ООО, прежде поделенные поровну между экс-президентом АО «Холдинговая компания „СДС“» Михаилом Федяевым и главой AEON Романом Троценко, перешли к ООО «СЗ УГМК-Сити» и ее генеральному директору Евгению Мордовину. На площадке, арендованной ТРЦ «Томь» недалеко от центра Кемерова, новый собственник планирует в течение 5–7 лет возвести многофункциональный комплекс, включающий жилье и коммерческую недвижимость. Инвестиции в проект составят 12,5 млрд руб. Начать работы Евгений Мордовин планирует до конца года. При хорошей продуманности такого проекта, он может стать точкой притяжения местных покупателей, тогда как пока сейчас примерно треть жителей Кузбасса, берущих ипотеку, приобретает квартиры в других регионах, считают эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Уральская компания ООО «Специализированный застройщик УГМК-Сити» (входит в структуру Уральской горно-металлургической компании) и ее гендиректор Евгений Мордовин стали владельцами кузбасского ООО «ТРЦ „Томь“», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Гос­подин Мордовин получил в компании 10%, «СЗ УГМСК-Сити» — 90%. Ранее кузбасской компанией в равных долях владели Михаил Федяев, до декабря 2022 года возглавлявший АО «Холдинговая компания „Сибирский деловой союз“», и владелец корпорации AEON Роман Троценко. Изменения в структуре собственников произошли в конце апреля, сумма сделки не раскрывается.

ООО «Торгово-развлекательный центр „Томь“» создано в январе 2020 года с уставным капиталом 30 тыс. руб. В 2020 году компания получила в аренду по результатам конкурса земельный участок площадью около 5,7 га на набережной реки Томь около Московской площади в Кемерове. На этой площадке, как сообщали кемеровские власти, планировалось строительство торгово-развлекательного комплекса с центром семейного досуга и выставочным комплексом в рамках масштабного проекта по развитию набережной Томи. Приступить к разработке концепции планировалось еще в мае 2020-го. Однако сроки реализации проекта были сдвинуты из-за пандемии коронавируса, как пояснял летом прошлого года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В марте 2023 года глава региона сообщил в своем Telegram-канале о том, что к концу мая ожидается получение разрешения на строительство многофункционального жилого комплекса на этой площадке.

Как рассказал „Ъ-Сибирь“ генеральный директор ООО «СЗ УГМК-Сити» Евгений Мордовин, освоение земельного участка, арендованного ТРЦ «Томь», планируется начать в 2023 году. Проект, разработанный екатеринбургским архитектурным бюро R1, предусматривает строительство комплекса из пяти зданий различной этажности (от 17 до 28 этажей). Высотки будут соединены стилобатами с коммерческими помещениями, перемещаться по которым можно по закрытым галереям без выхода на улицу. Согласно проекту, на площадке предусмотрено строительство термального комплекса площадью 5 тыс. кв. м, под землей будут обустроены паркинги. Общая площадь застройки составит более 125 тыс. кв. м, из которых 55 тыс. — жилье, 23,2 тыс. — коммерческие помещения (кафе, магазины, рестораны), офисы.

По словам Евгения Мордовина, построить такой многофункциональный комплекс планируется за 5–7 лет, объем инвестиций составит около 12,5 млрд руб., себестоимость строительства квадратного метра оценивается в 100 тыс. руб. «В результате будет построен „сити“ Кемерова — новый деловой центр города»,— говорит он.

В Кузбассе УГМК (ООО «УГМК-Застройщик») реализует также проект строительства туристических районов «Гора Зеленая» и «Панорама» на территории сектора F на горнолыжном курорте Шерегеш. Инвестиции в проект назывались на уровне 112 млрд руб. Проект рассчитан до 2026 года.

«В городе очевиден дефицит качественных современных торговых и офисных площадей. Не думаю, что у инициаторов проекта возникнут сложности с арендой или продажей такой недвижимости. Вопрос в цене»,— говорит директор компании по управлению недвижимостью «КК-Инвест» Вадим Бельков. В то же время перспективы быстрой реализации такого объема жилья высокого класса вызывают сомнения, отмечает он. «Те, кто мог себе позволить элитное жилье в Кемерове, уже его приобрели и, возможно, не одно. Будет ли высокий спрос на квартиры на набережной Томи — сказать сложно»,— говорит эксперт. Однако управляющий ООО «Жилфонд» Александр Чернокульский отмечает, что место для строительства такого комплекса дорогого, элитного жилья — подходящее. «Скорее всего, все квартиры в нем будут успешно проданы. Тем более, что сформирован повышенный спрос не столько на квадратные метры, сколько на среду обитания, когда человек хочет жить в доме с хорошим видом, теплым паркингом, рядом с удобной транспортной развязкой. Спрос на такое жилье сохраняется и в кризисы, оно продается всегда»,— считает он.

По оценкам аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, сейчас примерно треть всех жителей Кемеровской области, берущих ипотечные кредиты, покупают квартиры в других регионах. «Одним из факторов этого является отсутствие нового комфортного жилья, построенного с учетом комплексного подхода. При хорошей продуманности такого проекта он может стать точкой притяжения местных покупателей. Жилье такого класса не разлетится на ура, но спрос будет. Для Кемерова это может стать знаковым, крупным жилым комплексом»,— считает Сергей Николаев.

Игорь Лавренков, Кемерово, Оксана Павлова