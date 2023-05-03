Бедность за порогом

Три республики в Сибирском федеральном округе (СФО) вошли в десятку российских регионов с самой высокой долей населения, живущего за чертой бедности. В Туве Росстат по итогам 2022 года насчитал 28,8% малоимущих, на Алтае — 20,4%, в Хакасии — 18,1% при среднем по России показателе 9,8%. Также Тува и Хакасия оказались в числе четырех субъектов РФ, где этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом. Ближе всех среди сибирских регионов к среднероссийскому уровню бедности оказались Новосибирская область и Кузбасс — там Росстат отнес к малоимущим 11,3% и 11,4% населения соответственно. Аналитики полагают, что 2023 год также будет сложным для жителей сибирских регионов, но высокая база 2022 года и меры господдержки окажут свое влияние на ситуацию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионах Сибири доля населения, оказавшегося за чертой бедности, в 2022 году превысила средний показатель по стране

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В регионах Сибири доля населения, оказавшегося за чертой бедности, в 2022 году превысила средний показатель по стране

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Республика Тыва, согласно уточненным подсчетам Росстата, в 2022 году оказалась на втором месте в России по доле населения, находящегося за чертой бедности. Там к малоимущим отнесено 28,8% местных жителей. Хуже ситуация только в Ингушетии, где доля мало­имущих жителей в 2022 году составила 30,5% при среднероссийском уровне 9,8%.

В десятку беднейших в России вошли еще два сибирских региона. Республика Алтай расположилась на пятой строчке антирейтинга (за чертой бедности проживает 20,4% населения), Хакасия — на девятой (18,1%).

До конца 2020 года Росстат рассчитывал уровень бедности регионов как долю численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, с 2021 года — ниже границ бедности. Последняя определяется с учетом индекса потребительских цен за определенный период, величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения.

Средняя граница бедности для регионов СФО в 2022 году составила, по данным Росстата, около 13,6 тыс. руб., что на 15% больше, чем годом ранее. Самая низкая граница — менее 12,5 тыс. руб. — была установлена для Омской области, Алтайского края и Республики Тыва. Самая высокая — 15,7 тыс. руб. — в Красноярском крае.

Уровень бедности в России в 2022 году, по данным Росстата, стал самым низким за всю историю расчетов — с 1992 года. По сравнению с 2021 годом этот показатель ухудшился только в четырех российских регионах: Ингушетии (+1,2 п.п.), Адыгее (+0,1 п.п.) и сибирских Туве (+0,6 п.п.) и Хакасии (+0,2 п.п.).

Наиболее благоприятная ситуация по уровню бедности среди регионов СФО в 2022 году сложилась в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. Там Росстат отнес к малоимущим соответственно 11,3%, 11,4% и 12% населения. По сравнению с 2021 годом доля бедных жителей в этих регионах сократилась на 1,6 п.п., 1,1 п.п. и 0,8 п.п.

Республики Тыва и Хакасия и ранее имели высокий уровень бедности населения, обращает внимание руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. По ее подсчетам, за десять предыдущих лет (с 2012 по 2021 год) среднее значение этого показателя составляло в этих регионах 33,5% и 18,3% соответственно. «Если смотреть результаты по итогам 2022 года, то можно сказать, что серьезного ухудшения ситуации нет. Да, доля приросла относительно благополучного 2021 года, но при этом она ниже даже допандемийных значений»,— отмечает аналитик. Основной вклад в отрицательную динамику 2022 года, по словам госпожи Тирских, внесло снижение доходов населения на фоне санкционного давления и макроэкономической нестабильности. Кроме того, она напомнила, что Тува и Хакасия характеризуются слабой покупательной способностью среднедушевых доходов населения — они позволяют приобрести менее 1,5 фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман обращает внимание на то, что не менее 50% занятого в экономике населения сибирских республик работает в сферах образования, здравоохранения и государственного управления. Зарплата в этих отраслях ниже средней по региону, поэтому занятое в них население подвержено (в случае возникновения кризисных ситуаций в экономике) риску попадания в категорию лиц, живущих за чертой бедности, считает госпожа Траутман. «В 2022 году на данную региональную особенность наложился комплекс факторов: во-первых, высокие показатели инфляции и банковских процентных ставок, а во-вторых, высокий уровень закредитованности населения сибирских регионов. По объему задолженности перед банками в среднем на одного человека Тыва попадает в первую десятку регионов России, почти все регионы Сибири входят в первые 50 регионов РФ по уровню задолженности»,— отмечает аналитик.

«Текущий год, вероятно, также будет сложным, что связано с рисками ужесточения санкционных ограничений. Но в 2023 году вряд ли продолжится тренд по росту доли бедного населения в этих регионах»,— считает госпожа Тирских. По прогнозам «Эксперт РА», на фоне высокой базы 2022 года инфляция в целом в 2023 году может снизиться до 6,5%, что в совокупности с увеличением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения до +3% к уровню прошлого года. Положительное влияние окажет, по мнению госпожи Тирских, и господдержка: не только индексация всевозможных выплат населению, но и упрощение их получения в результате появления новых инструментов социальной политики (единых пособий на детей и Фонда пенсионного и социального страхования).

Дарья Решетникова