Смирная провокационность

В парижском Музее декоративного искусства открылась выставка, посвященная волосам. Вернее, так — посвященная волосам в разных местах человеческого тела, потому что во французском, в отличие от русского, для них существуют два разных слова. Поэтому изящное французское название выставки «Des cheveux et des poils» на русский переводится несколько тяжеловесным «О волосах на голове и на теле». Задуманная не без исследовательских амбиций, она моментально превратилась в народный хит, потому что изо всех сил стремится прежде всего развлекать зрителей.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: © Aurelien Farina © Sotheby’s Art Digital Studio | model image © Virgile Biechy Фото: © Aurelien Farina © Sotheby’s Art Digital Studio | model image © Virgile Biechy

Конечно, когда в одном из главных парижских музеев открывается выставка с таким названием, а в качестве ее постера использована работа Наро Пинозы, где классический аристократической мужской портрет XVII века кисти Якоба Фердинанда Фута смонтирован с современной фотографией накачанного волосатого мужского тела,— это уже практически готовый хит. С другой стороны, сложно сделать по-настоящему исследовательский выставочный проект, если берешься охватить период западноевропейской (или, как говорят в релизе, иудеохристианской) культуры с XIV века по наше время. Не менее сложно сделать его концептуальным, поэтому тут кураторы выставки ограничиваются констатацией очевидного: «Прическа в определенной форме может свидетельствовать о принадлежности к некой группе и позволяет осуществить политическое и культурное самовыражение в противовес обществу и установленному порядку. Скорее идеологический, чем эстетический, ирокез панков, небрежность последователей гранжа или бритые головы скинхедов — сильные творческие моменты, связанные с волосами». Ничего, впрочем, содержательного про эти «сильные творческие моменты» нам так и не рассказывают, и выставка остается собранием в той или иной степени курьезных моментов, связанных с волосами. И главным, конечно, становится вопрос, насколько они занимательны.

Устроенная по хронологическому принципу, несмотря на игриво-тематические названия, намекающие опять же на некоторый концептуализм, «Des cheveux et des poils» сделана в жанре «а вот тогда было еще такое диво». И этих диковинных, с точки зрения современного человека, штучек там много: парики, целая стена париков и еще парики, заколки, всяческие гребни и эгретки, украшения из волос, характернейшие для сентиментального викторианского культа, от простейших медальонов с локоном, плетеных колец и браслетов до целых картин, сделанных исключительно из натуральных волос разного оттенка, работы современных художников с волосами и так далее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лодевейк ван дер Хельст. «Адриана Якоба Хинлопен, супруга Йоханнеса Вейбрантса», 1667 Фото: Rijksmuseum, Amsterdam Женский парик, около 1780 Фото: © Les Arts Decoratifs Люсьен Гайяр. Гребень, 1904 Фото: © Les Arts Decoratifs Эжен Паско. «Фернан Форг, капитан команды гребцов», 1912 Фото: © A.Arnold / Musee Basque et de l’Histoire de Bayonne Maison Margiela. Pret-a-porter 2009 Фото: © Giovanni Giannoni Марисоль Суарес. «Плетенный парик», 2010 Фото: Katrin Backes Фред Гудон. Календарь «Боги стадионов», 2015 Фото: © Stade.fr / Photo : Fred Goudon Николас Юрнджек. «Чакра волос», 2017 Фото: Nick Norman Алексис Феррер. Шиньон с рисунком, 2021 Фото: Rafa Andreu Следующая фотография 1 / 9 Лодевейк ван дер Хельст. «Адриана Якоба Хинлопен, супруга Йоханнеса Вейбрантса», 1667 Фото: Rijksmuseum, Amsterdam Женский парик, около 1780 Фото: © Les Arts Decoratifs Люсьен Гайяр. Гребень, 1904 Фото: © Les Arts Decoratifs Эжен Паско. «Фернан Форг, капитан команды гребцов», 1912 Фото: © A.Arnold / Musee Basque et de l’Histoire de Bayonne Maison Margiela. Pret-a-porter 2009 Фото: © Giovanni Giannoni Марисоль Суарес. «Плетенный парик», 2010 Фото: Katrin Backes Фред Гудон. Календарь «Боги стадионов», 2015 Фото: © Stade.fr / Photo : Fred Goudon Николас Юрнджек. «Чакра волос», 2017 Фото: Nick Norman Алексис Феррер. Шиньон с рисунком, 2021 Фото: Rafa Andreu

Местами этот расклад однотипных предметов начинает утомлять, и перед витриной с дюжиной приспособлений для усов и бороды — щипчики, крючки, ножнички, помадки и несколько чашек со специальными бортиками — даже заинтересованный зритель начинает терять фокус. Тут выставка про волосы напоминает выставку про обувь, предыдущий, 2019 года хит такого же рода в Musee des Arts Decoratifs, где витрины с дюжинами пар обуви, за которыми не было видно никакой кураторской идеи, а только количественный размах, быстро утомляли. Но волосы, конечно, предмет повеселее, чем туфли, и с задачей развлечения тут справляются явно лучше.

Развлечения начинаются прямо в первом же зале — там показывают ролик, где воспроизводится куафюр середины XVIII века, мужской и женский, а также женский куафюр 20-х и 30-х годов XIX века,— и видеть на живых людях, а не на гравюрах и картинах, как прилаживались все эти парики, шиньоны, накладки, ленты, перья и бусы не только развлекательно, но и вполне познавательно. Видео же, смонтированное из работ Наро Пинозы, где демонстрируют воображаемые тела под одеждой персонажей, мужских и женских, с исторических портретов не просто развлекательное, но веселое. Реконструкция затейливых причесок императрицы Сиси — на манекенах, целой шеренге,— это вполне остроумно. Особенно рядом с ее домашним портретом кисти Франца Винтерхальтера, в дезабилье и с распушенными, неестественно длинными волосами (про который говорится, будто он был настолько неприличен, что предназначался исключительно для личных покоев императора Франца Иосифа). Есть затеи и совсем простые — например, декорация туалетной комнаты, где на зеркалах наклеены абрисы разных исторических причесок: садишься на пуфик перед зеркалом, прилаживаешь голову под контур прически и делаешь селфи — и это тоже вызывает у зрителей определенный энтузиазм.

Конечно, тут можно сказать о том, что эта выставка могла бы сделать, но не делает. Например, никак не оправдывает провокационность слова «des poils» в своем названии, не заходя дальше всем известного «Происхождения мира» Курбе,— а вот где получился бы настоящий исследовательский проект. Или на втором этаже, посвященном XX и XXI векам, после всех этих аппаратов для сушки и завивки, похожих на пыточные орудия, где дело доходит наконец до моды, показывают наряды из волос и волосами так или иначе вдохновленные. Соня Рикель, Александр Маккуин, Мартин Марджела, Джозефус Тимистер, Вивьен Вествуд и проч. Выбраны они с исключительной декоративной очевидностью и не складываются ни в какой сюжет — а ведь, казалось бы, чего стоит одна только волосяная обсессия Марджелы, оставшаяся на всю его жизнь с детства, проведенного в парикмахерском салоне его отца. И вообще волосы в моде со всей их юнгианско-фрейдистской символикой прямо-таки взывают к концептуализации. Но нет — выставка остается исключительно в описательно-декоративном периметре.

Но, надо сказать, парижская публика чувствует в нем себя вполне комфортно — то есть кураторы во главе с Денисом Бруна, главным хранителем коллекций моды и текстиля до 1800 года, свою аудиторию знают хорошо. Поэтому вот главный совет — если соберетесь на выставку «Des cheveux et des poils», бронируйте билеты онлайн и всеми силами избегайте выходных, чтобы не пришлось к каждой витрине протискиваться сквозь шеренги парижских старушек, восклицающих «ca, c’est magnifique!», и бесконечно лавировать между девушками и юношами, снимающими видео для своих инстаграмов и тиктоков.

Musee des Arts Decoratifs, до 17 сентября

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