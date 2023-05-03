Власти Краснодара через суд запретили строительство многоэтажек на улице Автолюбителей

Арбитражный суд Краснодарского края отказал ООО СЗ «Акватория» в удовлетворении иска к администрации Краснодара о выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов. Соответствующее решение суда опубликовано в картотеке арбитржаных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как следует из материалов дела, ООО «Специализированный застройщик Акватория» обратилось в суд с заявлением к Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Краснодара о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов. Объекты с многоуровневой парковкой застройщик намеревался построить на участке площадью 3,8 тыс. кв. м. по улице Автолюбителей. Земельный участок принадлежит истцу на праве собственности.

Департамент отказал в выдаче разрешения на строительство из-за того, что участок не соответствует нормативам градостроительного проектирования, в соответствии с которыми потребность проектируемого объекта в парковочных местах составляет 799 машино-мест. Однако проектная документация застройщика предусматривала размещение 771 машино-мест.

Кроме того, проектная документация компании не предусматривала требуемое количество площадок для занятий физкультурой, площадь спортивных площадок была сокращена на 50%.

Также департамент отметил, что земельный участок истца находится в зоне с особыми условиями использования территории – зоне катастрофического затопления. Застройщик не представил мероприятия по предупреждению последствий возможного катастрофического затопления объекта.

Суд согласился с имеющимися доказательствами и пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований. Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства истца о проведении судебной экспертизы. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик Акватория» зарегистрировано в 2020 году в Краснодаре. Основной вид деятельности - деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредителем компании является Виталий Семенов (100%). Убытки общества за 2021 год составили 1,5 млн руб. Более поздние финансовые данные компании не опубликованы.

Тат Гаспарян

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