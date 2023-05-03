Головная компания «Агро-Белогорья» почти в десять раз сократила прибыль в 2022 году

Головное юрлицо белгородской свиноводческой группы компаний ООО ГК «Агро-Белогорье» (подконтрольно депутату облдумы Владимиру Зотову, 22,5% — у «Русагро») в 2022 году сократило чистую прибыль почти в десять раз — до 73,4 млн руб. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности юрлица по РСБУ, опубликованной в базе Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2021-го показатель чистой прибыли оценивался в 6,05 млрд руб., однако почти всю эту сумму составляли «доходы от участия в других организациях». В 2022-м они уменьшились сразу до 35,7 млн руб.

Выручка юрлица «Агро-Белогорья» за вычетом НДС и акцизов немного увеличилась в 2022 году, она составила 468 млн руб. против 449 млн руб. в 2021-м. Себестоимость продаж компании осталось на уровне 2021 года — 484,5 млн руб.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте