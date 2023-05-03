Мировой объем торгов биткойном в апреле упал более чем вдвое

Криптовалютные инвесторы были гораздо менее активны в апреле, чем обычно, сообщает портал BitcoinCasinos. Исторически именно этот месяц приносит инвесторам самую большую среднемесячную прибыль. Однако в нынешнем году объемы торгов всеми ключевыми криптовалютами в апреле, наоборот, существенно снизились. Так, например, месячный объем торгов биткойном сократился примерно на $700 млрд — с $1,2 трлн в марте до $492,9 млрд в апреле.

Объем торгов биткойном сократился на 58%, несмотря на то что 18 апреля курс криптовалюты достиг $30,4 тыс.— максимума с июня 2022 года. С этим показателем биткойн расположился лишь на второй строчке самых торгуемых в апреле криптовалют. Как отмечает портал, «значительное падение объема торгов биткойном после резкого роста его курса может свидетельствовать о том, что инвесторы придерживаются выжидательного подхода или переводят свой капитал в другие криптовалюты».

Возглавил же список самых торгуемых криптовалют токен Tether. Но и с ним инвесторы проводили операции заметно менее охотно: объем торгов Tether по итогам месяца снизился на 38%, до $730,5 млрд. На третьем месте по объемам торгов расположился токен Ethereum — с падением на 28%, до $230 млрд.

Кирилл Сарханянц