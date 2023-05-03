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Коммерсантъ FM
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В Краснодарском крае арестованы подозреваемые в убийстве двоих сотрудников ивент-агентства

Трое жителей Краснодарского края задержаны по подозрению в убийстве сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, пропавших в ночь на 29 апреля на автотрассе М-4 «Дон». Об этом сообщило краевое следственное управление СКР.

Тело Кирилла Чубко обнаружено, поиски тела Татьяны Мостыко продолжаются. Следствие полагает, что злоумышленники напали на потерпевших с целью ограбления. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко ехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск, где оба постоянно проживают. 28 апреля около 21:30 Кирилл Чубко позвонил жене и сказал, что у автомобиля пробило колесо, по словам мужчины, чинить машину ему помогают двое парней, которые ехали в другом автомобиле. После этого связь с Кириллом Чубко пропала, а его жена стала получать сообщения о том, что с банковской карты, привязанной к ее телефону, кто-то снимает деньги.

По данным следствия, злоумышленники заметили стоявшую на обочине трассы машину Hyundai и решили напасть на водителя и пассажирку. Забрав у потерпевших наличные средства и банковские карты, нападавшие сняли со счетов средства на общую сумму 180 тыс. руб., после чего убили мужчину и женщину, а автомобиль сожгли.

Сотрудники следственного управления СКР по Краснодарскому краю при оперативной поддержке УФСБ и МВД России установили личности подозреваемых и задержали их на территории Краснодара, а также Тихорецкого и Апшеронского районов. В ближайшее время следователями будут направлены ходатайства в суд об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Перова, Краснодар

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