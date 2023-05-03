В Иркутской области задержан подросток, подозреваемый в покушении на убийство

В Иркутской области 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство школьника, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в школе Ангарска между фигурантом дела и учеником 7 класса произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый складным ножом ударил оппонента в грудь и скрылся с места происшествия. Пострадавшего удалось спасти – ему своевременно была оказана медпомощь. Ребенок находится в больнице.

Подозреваемого в покушении задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Также возбуждено уголовное дело о халатности. Допрашивается руководство школы, изъята документация, интересующая следствие.

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Оксана Павлова