«Ведомости»: закрытым из-за военной операции аэропортам втрое сократили субсидии

Субсидии закрытым аэропортам юга России в 2023 году снизились в три раза, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В 2022 году на поддержку 11 аэропортов направили около 7,5 млрд руб.

По словам одного из источников, аэропортам согласовано выделение почти 2,5 млрд руб. за прошедший первый квартал 2023 года из резервного фонда правительства. Другой собеседник газеты не назвал конкретную сумму, но сказал, что она будет в три раза меньше прошлогодней. Он обосновал снижение финансирования тем, что аэропорты за прошлый год не полностью освоили выделенные средства.

Росавиация с начала военной операции на Украине в феврале 2022 года ограничила полеты в 11 аэропортов юга России. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет на полеты в них неоднократно продлевали, сейчас он действует до 9 мая.

В 2022 году субсидии аэропортам увеличивали три раза. В апреле на компенсацию расходов закрытых аэропортов из резервного фонда выделили более 1,5 млрд руб., в мае сумму увеличили до 3 млрд, в августе — еще почти на 2,5 млрд, в октябре — на 2 млрд руб.

В апреле Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с предложением рассмотреть продление субсидии авиаперевозчикам на 100 млрд руб. до октября. В Минтрансе и Минфине подтвердили, что рассматривают вариант сохранения господдержки в рамках внутренних перевозок на летний сезон.

Подробности — в материале «Ъ» «Авиаторы освоились в бюджете».

Лаура Кеффер