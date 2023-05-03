Red Wings запустила рейс из Екатеринбурга в Шымкент

Авиакомпания Red Wings со 2 мая начала летать из Екатеринбурга в Шымкент (Казахстан). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Рейсы будут выполняться по вторникам на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вылет из Екатеринбурга – в 20:20, прилет в казахстанский город – в 00:00. Обратный рейс из Шымкента в 01:00, прибытие в Кольцово – в 03:20.

Стоимость билетов – от 8 395 руб.

Ранее полеты в Шымкент из уральской столицы не выполнялись. Это уже пятый город Казахстана, куда запустили рейсы из Екатеринбурга. Авиакомпании также летают в Астану, Алма-Ату, Актау, Караганду.

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