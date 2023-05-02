Подсистема хищений

Как стало известно “Ъ”, в Москве началось рассмотрение по существу громкого уголовного дела о многомиллионных хищениях при цифровизации Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). На скамье подсудимых находятся обвиняемые в особо крупном мошенничестве бывший начальник управления информационных технологий Росреестра Александр Бибиков и двое его знакомых из IT-компании, которые должны были создать по госконтракту подсистему сопровождения кадастровой оценки. С заданием, как посчитали в ФСБ и СКР, разработчики не справились, а деньги похитили. Между тем защита фигурантов утверждает, что подсистема успешно используется, а обвинение базируется на несостоятельных выводах эксперта, который не смог разобраться в ее особенностях.

Заседание Басманного райсуда 2 мая не заняло много времени, так как по большому счету носило технический характер — председательствующая на процессе Наталья Дударь рассматривала ходатайства обвиняемых и их адвокатов.

Фигурантами расследования, которое по материалам cлужбы экономической безопасности ФСБ следователи ГСУ СКР начали еще в июле 2020 года, являются бывший начальник управления информационных технологий Росреестра Александр Бибиков, а также совладельцы и руководители компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Антон Евгеньев и Сергей Кузнецов. 18 мая 2021 года они были задержаны и помещены с санкции суда под стражу. В апреле прошлого года им было предъявлено обвинение в окончательной редакции в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Оперативников, а затем и следствие, в частности, заинтересовал госконтракт, заключенный 16 октября 2017 года, на создание подсистемы сопровождения кадастровой оценки (ПСКО) Федеральной государственной информационной системы ЕГРН. Речь шла об упрощении удаленного доступа к данным, а деньги — 225,8 млн руб.— выделялись из казны в рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)». По версии чекистов и следователей СКР, тогда господин Бибиков разработал целую схему по хищению госсредств, к которой привлек своих знакомых Евгеньева и Кузнецова. Оба предпринимателя имели отношение к крупной компании «Таскдата Рус», которая разрабатывает программное обеспечение и специализируется на внедрении систем управления. Именно эта фирма должна была выполнять работы для Росреестра, заключив договор субподряда с компанией, которая выиграла тендер,— «АМТ-Груп». В результате к установленному сроку — ноябрю 2018 года — работы фактически не были выполнены, полагает следствие. Тем не менее Александр Бибиков посчитал контракт исполненным, подписав все бумаги о приемке работ.

Между тем обвиняемые и их защита настаивали на полной невиновности айтишников. Они утверждали, что «доказательств причастности к совершению преступления не представлено, поскольку указанные подсистемы работают и обслуживаются до настоящего времени».

Едва ли не основным камнем преткновения в споре адвокатов со следователями стала экспертиза относительно работоспособности подсистемы, которую выполнил негосударственный эксперт Алексей Бабанин. Сторона защиты заручилась актом экспертного исследования ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России», согласно которому результаты выполненных работ по созданию ПСКО соответствуют требованиям государственного контракта и технического задания к нему. Надо отметить, что фамилия этого эксперта уже не раз звучала в других уголовных делах, связанных с якобы имевшими место хищениями и недоработками в разных ведомствах при их цифровизации. В частности, недавно назначенная судом экспертиза сочла несостоятельными его выводы на процессе по делу экс-министра информатизации тульского правительства Артура Контрабаева, обвиняемого в хищении почти 70 млн руб. при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения.

Адвокаты фигурантов «цифрового» дела не были готовы комментировать начало процесса. Отметим, что ранее они неоднократно ходатайствовали об изменении своим клиентам меры пресечения под запрет определенных действий, отмечая, что все подозрения о возможности продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться основываются на справках оперуполномоченных ФСБ. Отказывая им в смягчении арестов, суд указывал, что «Бибиков имеет широкий круг связей в государственных органах, а Евгеньев фактически управляет коллективом» замешанной в деле организации. Впрочем, недавно все трое все же были переведены под домашние аресты.

Сергей Сергеев