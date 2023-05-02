Следствие встало на искусственные ноги

В Нижнем Новгороде под домашний арест отправлен директор ООО «Технологии реабилитации» Алексей Башкин — суд отказался арестовать его по ходатайству следователя ФСБ. В апреле чекисты без документов изъяли у девяти инвалидов изготовленные его компанией протезы для ног. Директора компании, который сам ходит на протезе, обвинили в покушении на мошенничество — якобы его продукция не соответствовала условиям договора. Обвиняемый уверен, что протезы качественные, а его компанию хотят вытеснить с рынка. В нижегородском отделении Социального фонда, которое отвечает за обеспечение инвалидов протезами, отказались от исполнения госконтракта с поставщиком «Орто-Космос». В «Орто-Космосе», в свою очередь, не доверяют экспертизе, проведенной по инициативе следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ООО «Технологии реабилитации» Алексей Башкин не согласен с обвинением

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Директор ООО «Технологии реабилитации» Алексей Башкин не согласен с обвинением

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд отказал следователю ФСБ в аресте генерального директора ООО «Технологии реабилитации» Алексея Башкина — перед майскими праздниками его задержали и обвинили в покушении на мошенничество на сумму свыше 1 млн руб. вместе с «неустановленными лицами». Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в апреле чекисты без составления документов изъяли протезы голени у девяти инвалидов в Нижегородской области. Эти изделия были сделаны «Технологиями реабилитации» по договору подряда с московским ООО НПФ «Орто-Космос», которое выиграло закупку нижегородского Соцфонда на поставку в три этапа 115 протезов голени за 17,5 млн руб.

Региональное УФСБ передало изъятые протезы эксперту Торгово-промышленной палаты, который сделал вывод о том, что они не соответствуют условиям госконтракта.

Прося на два месяца арестовать Алексея Башкина, следователь сообщил, что мужчина советовал двум инвалидам, которые «добровольно выдали протезы» оперативникам и работникам Соцфонда, писать заявления в полицию на мошеннические действия. Это чекисты сочли воздействием на следствие, предположив, что неизвестные сообщники также могут уничтожить улики.

Адвокат Жанна Березина возражала против ареста, так как Алексей Башкин — сам инвалид без ноги и ходит на протезе, нуждаясь в постоянной терапии. В СИЗО, где у него заберут протез, без посторонней помощи передвигаться мужчина не сможет. Сдав следователю загранпаспорт обвиняемого, адвокат Березина подчеркнула, что ущерб от действий Алексея Башкина никому не причинен.

«Очень жаль, что к материалам дела не приложены девять заявлений граждан, заявивших о хищении у них протезов лицами, которые в разных случаях представлялись то сотрудниками ФСБ, то работниками “Орто-Космоса” или иных сторонних организаций», — добавила Жанна Березина.

Оценив доводы сторон, судья решил, что оснований для ареста Алексея Башкина нет, и отправил его под домашний арест, на попечение жены и брата. Директор компании «Технологии реабилитации» рассказал «Ъ-Приволжье», что виновным себя не признает и предполагает, что с помощью уголовного дела его компанию, которая вместе с «Орто-Космосом» зашла на монопольный рынок, хотят с него вытеснить. «Я считаю, что все это дело шито белыми нитками. Обеспеченные нашими протезами люди были ими довольны. Наша продукция полностью соответствовала условиям госконтракта, а цена на нее была ниже. Кое-кому это очень не понравилось...», — сообщил Алексей Башкин.

Протезист «Технологий реабилитации» Дмитрий Смирнов добавил, что в одном случае они изменили изделие для клиента с двумя ампутированными ступнями, сделав ему более жесткую модель с фиксацией стоп, так как на протезах с многоосными шарнирами мужчина не смог бы удерживать равновесие. По словам протезиста, в этом случае изменение техзадания было необходимой мерой, но привлеченный следствием эксперт ТПП счел это неким нарушением.

27 апреля нижегородское отделение Социального фонда решило в одностороннем порядке расторгнуть с ООО НПФ «Орто-Космос» госконтракт на поставку протезов. Как следует из опубликованного уведомления об отказе от договора, заказчик сослался на заключение эксперта ТПП о несоответствии изделий и на то, что место лицензированного производства в Нижнем Новгороде не имело вывески «Орто-Космоса» и не отвечало требованиям доступной среды для инвалидов. Хотя еще в начале апреля Социальный фонд без замечаний принял у компании первую партию из 45 изготовленных протезов голени, указав в своем заключении, что они соответствуют требованиям госконтракта.

Однако, по словам Алексея Башкина, оплачены протезы не были.

На запрос об их изъятии и конкретных претензиях к поставщику в нижегородском отделении Соцфонда сообщили лишь, что работа по обеспечению инвалидов протезами «осуществляется в плановом режиме».

В НПФ «Орто-Космос» сообщили, что не могут понять действия госорганов, когда у пациентов без каких-либо документов и предъявленных оснований изымались протезы, а затем их отправили на некую экспертизу, по заключению которой невозможно определить, в каком состоянии были изделия до ее начала.

«Мы считаем, что в случае каких-либо жалоб должна была быть произведена цивилизованная экспертиза с учетом положений заключенного госконтракта. На эту экспертизу нужно было приглашать как судебных медицинских экспертов, так и независимых протезистов и при всех проводить осмотр с участием изготовителя. То, что было сделано по факту, вызывает у нас очень много вопросов. В том числе, а не заказ ли это со стороны конкурентов», — сообщил первый заместитель гендиректора компании Степан Головин.

Роман Кряжев