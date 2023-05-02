«Эмпериум» спустил на воду электрокатамаран «Экоходъ 2» для Нижнего Новгорода

Верфь «Эмпериум» (Ленинградская область, входит в группу Sitronics) спустила на воду электрокатамаран «Экоходъ 2». Судно построено по собственному проекту компании по заказу компании «Водоходъ. Пассажирский Порт» (дочерняя компания «Водоходъ»).

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Катамаран планируется запустить на прогулочный маршрут в Нижнем Новгороде. Судно рассчитано на 130 пассажиров. На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест, в носовой части находится зона повышенной комфортности с панорамными окнами еще на 16 пассажиров.

В феврале 2021 года АО «Машпромлизинг» заключило договоры лизинга и контракты на строительство шести пассажирских речных судов на электротяге, из которых пять судов проекта Ecocruiser и один пассажирский электрический катамаран Looker 1100. Лизингополучателем является «Водоходъ». Строительство судов Ecocruiser и катамарана Looker 1100 являются «Эмпериум» и ГК «Паритет» соответственно. Первый «Экоходъ» был спущен на воду 28 июня 2022 года.

Андрей Репин