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Коммерсантъ FM
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ЛДПР предлагает платить по 20 тыс. руб. за продолжительный брак

Депутаты Госдумы от ЛДПР готовят законопроект о введении выплат для супружеских пар, которые состоят в браке 20 лет. Об этом рассказал ТАСС один из авторов инициативы замруководителя фракции Ярослав Нилов.

По его словам, «с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи». Предлагается установить выплаты на сумму 20 тыс. руб. Кроме того, каждый регион сможет устанавливать дополнительные меры соцподдержки.

«Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет»,— рассказал господин Нилов суть проекта закона. Он добавил, что инициативу хотят посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому.

В пресс-службе ЛДПР уточнили, что документ намерены отправить на отзыв в правительство до конца весенней сессии Госдумы.

Лаура Кеффер

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