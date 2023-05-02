Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи запустили скоростной катамаран

Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи со 2 мая начал курсировать скоростной катамаран «Грифон». Рейсы должны были запустить 1 мая, однако из-за непогоды их перенесли на день, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора компании «ВодоходЪ Экспресс» Михаила Антошина.

Он отметил, что суда запускают с весны по октябрь. Зимой их курсирование невозможно из-за шторма в море. К началу мая катамаран прошел все проверки. При этом запуск «Грифона» в Абхазию пока не планируется, поскольку в прошлом году это направление не было востребовано.

Еще один теплоход на подводных крыльях «Комета», который курсирует из Сочи в Новороссийск, Геленджик и Анапу, запустят после 15 мая. Гендиректор морпорта Сочи Юрий Владимиров отметил, что уровень цен и график расписания останется на прежнем уровне с небольшими корректировками.

Татьяна Ручкина

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