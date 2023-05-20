21 мая исполняется 68 лет министру обороны РФ Сергею Шойгу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист России, руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман:

— Уважаемый Сергей Кужугетович! Разрешите от всей души поздравить Вас с днем рождения! Пожелать Вам всего самого, самого доброго! Вы замечательный человек, профессионал, отличный товарищ, удивительная творческая личность. Книга рассказов из Вашей жизни полна искрометного юмора и человеческого счастья. Ваши тонкие и деликатные замечания на хоккейной площадке («Ну что ж ты за человек!») сделали меня профессионалом в хоккее, творческие подсказки и пожелания помогли мне обрести огромную армию поклонников джаза во всем мире! Дорогой Сергей Кужугетович, еще раз с днем рождения! Удачи, здоровья и, конечно, всем нам Победы!

21 мая исполняется 72 года полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Чайка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Юрий Чайка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак:

— Уважаемый Юрий Яковлевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Всю свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству. Последние три года нас с Вами объединяет общая задача — обеспечение дальнейшего успешного социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, повышение качества жизни жителей региона. Искренне рад нашему тесному и конструктивному сотрудничеству. Знаю Вас как принципиального, неравнодушного, волевого человека, который всегда достигает поставленных целей. Желаю Вам новых успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»