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Коммерсантъ FM
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На главного прокурора Болгарии Ивана Гешева совершено покушение

В Болгарии на участке трассы София—Самоков прогремел взрыв, сообщает телеканал БНТ со ссылкой на республиканское МВД. Бомба сработала в момент проезда кортежа главного прокурора страны Ивана Гешева. Пострадавших нет, возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Иван Гешев

Иван Гешев

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Иван Гешев

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В момент взрыва господин Гешев ехал в сторону Софии. Взрывчатка была заложена на одном из поворотов, где кортеж был вынужден сбросить скорость, сообщил телеканалу заместитель прокурора Борислав Сарфов.

На месте взрыва образовалась воронка диаметром 3 м. Тротиловый эквивалент взрыва предварительно оценивается в 3 кг. Бомба была начинена поражающими элементами. На месте инцидента обнаружены метки, оставленные злоумышленниками. Господин Сарфов уверен, что целью преступников было убийство, а не попытка запугивания.

Григорий Лейба

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