Путин присудил звания Героев Труда пяти россиянам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания «Герой Труда РФ» пятерым гражданам «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В числе получивших звание:

управляющий директор и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» (входит в «Ростех») Александр Иноземцев (это бюро занимается разработкой газотурбинных двигателей для авиации и промышленности);

ученый-химик, академик РАН, руководитель подмосковного центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин (опубликовал около 600 научных работ);

гендиректор Бийской льняной компании (Алтайский край) Лев Каленов (работает в ткацком деле уже 65 лет);

преподаватель волоколамской гимназии №1 (Московская область) Татьяна Бабурова (ее общий педагогический стаж составляет 62 года);

подземный горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина из Приаргунского производственного горно-химического объединения (Забайкалье).

Лаура Кеффер