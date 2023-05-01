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Коммерсантъ FM
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Путин присудил звания Героев Труда пяти россиянам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания «Герой Труда РФ» пятерым гражданам «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В числе получивших звание:

  • управляющий директор и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» (входит в «Ростех») Александр Иноземцев (это бюро занимается разработкой газотурбинных двигателей для авиации и промышленности);
  • ученый-химик, академик РАН, руководитель подмосковного центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин (опубликовал около 600 научных работ);
  • гендиректор Бийской льняной компании (Алтайский край) Лев Каленов (работает в ткацком деле уже 65 лет);
  • преподаватель волоколамской гимназии №1 (Московская область) Татьяна Бабурова (ее общий педагогический стаж составляет 62 года);
  • подземный горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина из Приаргунского производственного горно-химического объединения (Забайкалье).

Лаура Кеффер

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