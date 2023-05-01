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Коммерсантъ FM
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СМИ: Лиз Трасс выставили счет на $15 тыс. за пропавшие из правительственного особняка тапочки, халаты и продукты питания

Экс-премьеру и бывшей главе МИД Великобритании Лиз Трасс выставили счет от правительства страны на 12 тыс. фунтов стерлингов ($15 тыс.). Ее попросили оплатить тапочки, банные халаты и продукты питания, пропавшие из правительственного особняка Чивнинг-хаус. Об этом сообщили Daily Mail и The Times со ссылкой на источник.

По информации изданий, Лиз Трасс использовала Чивнинг-хаус для встреч с ближайшим кругом, «которые часто превращались в вечерние вечеринки». Как пишет Daily Mail, о пропаже махровых халатов и тапочек правительству Великобритании сообщил персонал особняка. Согласно кодексу МИДа страны, министр иностранных дел должен оплачивать мероприятия в Чивнинг-хаусе из собственных или партийных средств.

Как пишут издания, Лиз Трасс пытается оспорить часть счета. Госпожа Трасс готова оплатить часть счета за ее проживание с семьей, а также приобрести новые халаты для резиденции за 120 фунтов стерлингов. Она настаивает, что использовала резиденцию для работы с чиновниками.

«Последний счет содержит смесь расходов за нее лично и расходов на официальные государственные мероприятия с госслужащими, включая Саймона Кейса (секретаря кабинета министров — "Ъ") и высокопоставленных чиновников из других ведомств, которые встречались в Чивнинге во время подготовки к переходу»,— цитируют издания слова представителя Лиз Трасс. Он добавил, что госпожа Трасс удивилась получению счета за прошедшие в августе и сентябре 2022 года мероприятия в апреле 2023-го.

Особняк Чивнинг-хаус находится в графстве Кент. В 1981 году его передали в распоряжение министру иностранных дел Великобритании.

В сентябре 2021 года Лиз Трасс стала главой МИД Великобритании. 6 сентября 2022 года она стала премьером страны, 25 октября — ушла в отставку. Ее нахождение на посту премьера стало самым коротким в истории Великобритании. Сейчас госпожа Трасс — член Палаты общин Великобритании.

Олеся Павленко

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