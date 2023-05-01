В выборах президента Парагвая побеждает кандидат от правящей партии Сантьяго Пенью

По итогам обработки 80% голосов в выборах президента Парагвая побеждает кандидат от правящей партии «Колорадо» Сантьяго Пенью, сообщают СМИ со ссылкой на данные избирательной комиссии страны. Господин Пенью объявил о своей победе.

После подчета 80% голосов Сантьяго Пенью набрал 43,61% голосов. Его основный соперник Эфраин Алегре получил 27,62%. Для победы им необходимо было набрать относительное большинство. Новый президент вступит в должность 15 августа.

Сантьяго Пенью объявил себя победителем выборов. «Я благодарю парагвайцев, которые надеются на нас»,— сказал он в своей речи (цитата по порталу ABC).

Правящий президент страны Марио Абдо Бенитес поздравил Сантьяго Пенью с победой. «Мои поздравления народу Парагвая в связи с его активным участием в голосовании и избранному президенту Сантьяго Пенье. Мы вместе приступим к работе над прозрачной и упорядоченной передачей власти, которая укрепит наши институты и демократию»,— написал господин Бенитес в Twitter.

Ранее Сантьяго Пенью был членом совета директоров Центробанка Парагвая и занимал должность министра финансов страны. В 2018 году он участвовал в праймериз «Колорадо» на президентских выборах, но проиграл Марио Абдо Бенитесу.

Олеся Павленко