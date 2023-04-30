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Коммерсантъ FM
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Премьер-министр Киргизии опасается, что беспилотные такси оставят мигрантов без работы в Москве

Председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров выразил опасения в связи с возможным распространением беспилотных такси в Москве. По мнению премьера, активное применение технологии может оставить без работы многих киргизских мигрантов, живущих в российской столице.

Акылбек Жапаров

Акылбек Жапаров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Акылбек Жапаров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В прошлом году российское правительство разрешило «Яндексу» запустить в столице (на территории «Сколково» и центра «Сириус», а также в Ясенево и Иннополисе) беспилотные такси в экспериментальном режиме.

«Это действительно чудо, но меня больше одолело беспокойство о возможных последствиях того, что в ближайшем будущем Москву могут заполонить беспилотные такси, что может привести к потере рабочих мест для многих наших граждан-мигрантов. Это неизбежный вызов для нас»,— сказал господин Жапаров на полях форума информационных технологий в Бишкеке (цитата — ORDA.).

Также киргизский премьер поделился соображениями относительно опыта использования искусственного интеллекта (ИИ) в медиаотрасли. Господин Жапаров полагает, что ИИ сможет заменить человека, в том числе в средствах массовой информации.

Об актуальных технологиях в сфере беспилотного транспорта — в материале «Ъ» «Двигатель внутреннего осознания».

Григорий Лейба

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