Минэнерго Украины предупредило о повышении тарифов на электроэнергию

Заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров сообщил, что правительству придется принять решение о повышении тарифов на электроэнергию. По его словам, это необходимо для восстановления энергосистемы.

«Любые изменения тарифов в пики роста — это трудные и вынужденные решения. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая»,— сказал Фарид Сафаров в эфире телеканала «Рада».

Замминистра энергетики добавил, что для восстановления энергетической системы в 2023 году Украине необходимо $3,4 млрд. Из них $1,2 млрд — «на закупки определенных ресурсов». Остальные будут направлены на обновление линии системы электропередачи, распределение и восстановление мощностей.

Перебои в работе энергосистемы Украины произошли в связи с ракетными обстрелами, которые наносятся со стороны России с октября 2022 года. В результате оказались повреждены объекты критической инфраструктуры Украины. По данным «РБК-Украина», если действие нынешних тарифов на электроэнергию продолжится, дефицит бюджета составит 147,2 млрд гривен (около $4 млрд).

Лусине Баласян