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Коммерсантъ FM
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Меркель призналась, что использовала все для предотвращения конфликта России и Украины

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что использовала все инструменты, которые были в ее распоряжении, чтобы попытаться предотвратить военный конфликт России и Украины.

«Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию»,— сообщила госпожа Меркель в интервью газете Die Zeit. «То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно»,— добавила экс-канцлер.

Госпожа Меркель отметила, что считает дипломатические попытки урегулирования конфликта в рамках Минского процесса верными. Она также добавила, что к ее огорчению, многие не были заинтересованы в этом, как и она.

7 июня 2022 года Ангела Меркель дала интервью впервые после ухода с поста канцлера, который она занимала с 2005 по 2021 год. В нем госпожа Меркель заявила, что не жалеет о поддержании активных контактов с российским руководством в то время, когда она была канцлером. По ее словам, неодобрение вступления Украины в НАТО на посту канцлера в условиях «внутриполитического раскола» в Киеве в 2008 году было правильным решением. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Меркель в отсутствии самокритики.

В декабре того же года Ангела Меркель заявила, что все стороны Минских соглашений понимали, что договоренности только заморозят военный конфликт на востоке Украины, но не решат его.

Анастасия Ларина

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