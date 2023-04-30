Володин анонсировал парламентскую конференцию «Россия — Латинская Америка»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита на Кубу сообщил, что парламентская конференция «Россия — Латинская Америка» пройдет с 30 сентября по 2 октября. На нее пригласят спикера парламента Кубы.

«С 30 сентября по 2 октября запланировано проведение большой международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка". Приглашаем вас возглавить делегацию от парламента Кубы и посетить Российскую Федерацию»,— заявил депутат на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне Вячеслав Володин прибыл на Кубу. В качестве главы российской делегации он встретился со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебана Ласо Эрнандесом. Господин Эрнандес поблагодарил Россию за передачу Кубе 25 тыс. тонн пшеницы.

Анастасия Ларина