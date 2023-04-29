ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили казанский «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ. Прошедший в Казани матч завершился со счетом 2:3. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина второй раз подряд, всего армейцы завоевывали этот трофей три раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Шайбы забросили: Петров (20), Воронков (28) — Слепышев (21), Каменев (31), Диц (32). ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4:3.

До этого армейцы выигрывали Кубок Гагарина в 2019 и 2022 году. «Ак Барс» завоевывал его в 2009, 2010 и 2018 году.

Мария Федотова