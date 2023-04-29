Минтранс: Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

Россия и Турция согласовали увеличение объема воздушных перевозок. Российские авиакомпании смогут выполнять более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам, турецкие — 629 рейсов по 37 маршрутам.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минтранса, в целях согласования российские авиационные власти подтвердили заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов с суммарной частотой 49 рейсов в неделю. В среднем число рейсов авиакомпаний России в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличится в 1,5 раза год к году.

Согласно договоренностям, еженедельно по маршруту Анталья—Саратов будет совершаться семь рейсов, по маршруту Стамбул—Москва—Анталья—Москва — по 21 рейсу. По 14 рейсов еженедельно запланировано по направлением: Стамбул—Санкт-Петербург, Анталья—Санкт-Петербург, Анталья—Казань, Анталья—Екатеринбург.

27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Анкара заинтересованы в увеличении числа авиарейсов между двумя странами. По данным Министерства культуры и туризма Турции, в 2022 году страну посетило более 44 млн иностранцев, из них 5,2 млн — российские туристы.

Лусине Баласян