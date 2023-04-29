В Подмосковье на Киевском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами: среди погибших двое детей

В Наро-Фоминском районе Московской области на Киевском шоссе грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, остановившихся на светофоре. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным Telegram-канала «112», погибшим детям было 7 и 10 лет. Авария произошла по вине водителя «КамАЗа». После столкновения одна из легковых машин загорелась. Помимо четырех погибших, как сообщили в экстренных службах, пострадали два человека.