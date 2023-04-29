Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Подмосковье на Киевском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами: среди погибших двое детей

В Наро-Фоминском районе Московской области на Киевском шоссе грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, остановившихся на светофоре. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным Telegram-канала «112», погибшим детям было 7 и 10 лет. Авария произошла по вине водителя «КамАЗа». После столкновения одна из легковых машин загорелась. Помимо четырех погибших, как сообщили в экстренных службах, пострадали два человека.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...