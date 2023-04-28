Главные новости за 28 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске экс-майору милиции Алексею Дымовскому присудили один год и восемь месяцев в колонии-поселении по делу об обороте тротила.

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл 28 апреля екатеринбургский «Урал» и досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги нынешнего сезона.

За апрель в Краснодаре ввели в эксплуатацию пять проблемных домов. Речь идет о литерах жилых комплексов «Краснодар Сити» и «Парусная регата», а также одном объекте в ЖК «Свобода». Дольщики этих домов получат ключи до 1 июля 2023 года.

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Усть-Лабинском районе. Авария произошла из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу.

В Краснодарском крае привить от кори планируют 15 тыс. жителей, в том числе 10 тыс. взрослого населения.

Белградский клуб «Црвена Звезда» принял предложение ФК «Краснодар» о трансфере защитника Страхини Эраковича. Сумма сделки оценивается в 9 млн евро.

На Мосбирже зарегистрирована программа облигаций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» на сумму 40 млрд руб. НМТП впервые запускает программу облигаций.

Федеральный бюджет выделит почти 100 млн руб. на разработку архитектурных и градостроительных решений развития будущей туристской территории «Новая Анапа».

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