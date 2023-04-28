В массовой аварии в Усть-Лабинском районе пострадали шесть человек, двое — погибли

Шесть человек пострадали в массовой аварии в Усть-Лабинском районе на автодороге «Краснодар — Кропоткин». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, столкновение произошло 27 апреля в 19:40. Предварительно установлено, что 32-летняя жительница Ставрополья, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Almerа, после чего автомобиль отбросило в правый ряд, где он въехал в Volkswagen Polo.

В результате ДТП погибли 35-летний водитель Nissan и 47-летний пассажир Volkswagen. Травмы различной степени тяжести получили водитель и три пассажира «Лады», а также 23-летний водитель и пассажир Polo. Всех пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время по факту аварии проводят проверку для установления причин и обстоятельств происшествия. Предварительной причиной назван занос одного из автомобилей.

Анастасия Донскова

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