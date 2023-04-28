ФК «Краснодар» досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл 28 апреля екатеринбургский «Урал» в матче второго этапа первенства. Таким образом команда досрочно стала чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

Игра проходила в Краснодаре и закончилась со счетом 5:1. У «быков» голы забили Дмитрий Канаев (14-я минута), Дмитрий Кучугура (43), Руслан Чобанов (50) и Артем Арутюнов (71, 84). У соперников мяч забил Илья Ишков (9).

Обеспечить лидерство краснодарской команды помогла игра московского клуба «Чертаново» и петербургского «Зенита», которая закончилась вничью (3:3).

«Таким образом, черно-зеленые стали недосягаемыми для соперников и досрочно оформили чемпионство за три тура до завершения чемпионата»,— сообщили в академии ФК «Краснодар».

Команда стала победителем турнира во второй раз. Впервые «Краснодар» выиграл первенство в 2018 году. В прошлом сезоне чемпионом был московский ЦСКА.

Татьяна Ручкина

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