На Мосбирже зарегистрировали программу облигаций НМТП на 40 млрд рублей

На Мосбирже зарегистрирована программа облигаций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» на сумму 40 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Российской палаты судоходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «НМТП» Фото: Telegram-канал «НМТП»

Компания зарегистрировала программу облигаций серии 001Р 26 апреля под номером 4-30251-E-001P-02E. Максимальный срок погашения составляет пять лет.

НМТП впервые запускает программу облигаций. В 2012 году предприятие зарегистрировало пять выпусков облигаций на сумму 18 млрд руб. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2022 году компании присвоили рейтинг ruAA+ со стабильным прогнозом.

Анастасия Донскова

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