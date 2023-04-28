В Новороссийске экс-майора полиции Алексея Дымовского осудили по делу об обороте тротила

В Новороссийске экс-майору полиции Алексею Дымовскому присудили один год и восемь месяцев в колонии-поселении по делу об обороте тротила. Назначенный срок Октябрьский суд города постановил засчитать отбытым с учетом проведенного времени в СИЗО, об этом «Ъ-Кубань» сообщил сам подсудимый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Дымовский Фото: Алексей Дымовский

«Благодарю вас за то, что вы изъявили свою волю поучаствовать в моей игре. Эта игра послужила для меня очень хорошим фундаментом духовного роста. Я осознал, что лучше любить, чем воевать. Благодарю, люблю, прощаю. И вы меня простите»,- сказал в своем последнем слове экс-майор.

Его осудили по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Помимо срока в колонии-поселении ему назначили штраф в 5 тыс. руб.

Алексей Дымовский известен по обращению к Владимиру Путину о злоупотреблениях в полиции Новороссийска. 14 октября 2019 года его задержали при попытке отвезти в отдел найденную взрывчатку. Уже тогда он знал, что будет задержан, поэтому заранее записал видеообращение с объяснением, как боеприпасы попали к нему.

Он рассказывал, что в 2016 году получил от одного из бывших коллег информацию о выброшенных в овраг под Новороссийском вещественных доказательствах с истекшим сроком давности. В этом месте Алексей Дымовский якобы нашел несколько сумок, в одной из которых было около 3 тыс. патронов 7.62 калибра, а еще в одной – несколько кусков тротила. Об этом он сообщил в Центр по противодействию экстремизму и терроризму, однако за боеприпасами и взрывчаткой никто не приехал.

Татьяна Ручкина

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