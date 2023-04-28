В апреле в Краснодаре в эксплуатацию ввели пять проблемных домов

За апрель в Краснодаре ввели в эксплуатацию пять проблемных домов. Речь идет о литерах жилых комплексов «Краснодар Сити» и «Парусная регата», а также одном объекте в ЖК «Свобода». Дольщики этих домов получат ключи до 1 июля 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Сейчас по 28 долгостроям ведется работа с использованием механизмов Фонда развития территорий. В том числе активно строится восемь объектов: парковки ЖК «Парусная регата», а также объекты ЖК «На Магистральной», «Радуги» и «Жемчужины».

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал об объектах, которые восстанавливают за счет средств застройщиков или инвесторов. По его словам, строительно-монтажные работы третьего литера ЖК «Свобода» планируют завершить до конца июня и ввести объект в эксплуатацию в третьем квартале. Готовность литеров комплекса «КУБ-А» («Солнечная долина»), по его словам, составляет от 18 до 80%. Также активные работы продолжаются в жилых комплексах «Клубный квартал», «Мультиплекс Кино», «Центральный парк» и «Сердце».

Всего в Краснодаре остается 43 проблемных дома. Поэтому совещания по вопросу защиты прав обманутых дольщиков планируют проводить ежемесячно. Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что позитивная динамика есть, но она должна быть в разы активнее. Он в очередной раз подчеркнул, что нельзя допускать переносов сроков ввода объектов.

«Темпов строительства снижать нельзя. Наращивайте объемы работ на объектах, привлекайте дополнительные бригады, своевременно готовьте и передавайте документацию на экспертизу. Также важно информировать дольщиков о каждом шаге»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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