На конкурс разработки решений развития курорта «Новая Анапа» выделят 100 млн рублей

На проведение конкурса на разработку архитектурных и градостроительных решений развития будущей туристкой территории проекта «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» из федерального бюджета направят 99,9 млн руб. Договор был подписан с единственным участком торгов - ООО «Агентство стратегического развития "Центр"», сообщается на сайте госзакупок.

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Начальная цена контракта - 115,4 млн руб. По условиям договора, подрядчик должен провести комплексный анализ территории, разработать конкурсную документацию, фирменный стиль конкурса, а также сайт конкурса. Работы должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2023 года.

В конкурсе смогут участвовать как российские, так и международные команды. Результаты всей работы над градостроительной концепцией будут сформированы в декабре 2023 года и станут основой для мастер-плана туристической территории, который будет принят в первом полугодии 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Целью конкурса, как указано в техзадании, разработать архитектурные, планировочные и градостроительные решения развития будущей туристской территории и определить ее возможную стратегию развития.

Задачи Конкурса: определить планировочные возможности территории на предпроектной стадии, определить размещение будущих объектов инфраструктуры на имеющихся земельных участках относительно существующих условий окружающей застройки, условий пешеходной и транспортной доступности, характеристик инсоляции, наличия существующего инженерного обеспечения.

Кроме того, требуется выполнить предварительное функциональное зонирование будущей туристской территории и произвести расчет предварительных технико-экономических показателей проектируемой туристской территории.

Проект развития территории площадью 1,6 га в между Черным морем и Кизилташским лиманом, где разместится курортная зона «Новая Анапа», разработают в 2024 году.

«Проект, который реализуется по поручению Президента России, станет образцом туристско-рекреационного центра международного уровня и позволит ежегодно привлечь в Анапу от 3 до 5 миллионов туристов»,- отметили в мэрии курорта.

Тат Гаспарян

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