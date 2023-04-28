«Црвена Звезда» приняла предложение футбольного клуба «Краснодар» о переходе Эраковича за €9 млн

Белградский клуб «Црвена Звезда» принял предложение ФК «Краснодар» о возможном трансфере защитника Страхини Эраковича. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Црвена Звезда» Фото: пресс-служба ФК «Црвена Звезда»

«Сам игрок не настроен переходить в РПЛ, но если у него не будет лучшего предложения из Европы, то не исключено, что в летнее трансферное окно Эракович уйдет в "Краснодар"»,— говорится в сообщении.

По данным издания, Эракович также рассматривает предложения из Азии, США и арабских лиг.

В нынешнем сезоне защитник «Звезды» выступил в 39 встречах и стал автором двух результативных подач. По данным ресурса Transfermarkt, игрока оценивают в €7 млн.

Анастасия Донскова

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