На Кубани планируют привить от кори 15 тысяч человек

В Краснодарском крае привить от кори планируют 15 тыс. жителей, в том числе 10 тыс. взрослого населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Рост заболеваемости фиксируется в каждом втором субъекте страны. Эта ситуация — результат того, что в последние годы многие родители отказывались прививать детей. Чтобы предотвратить риски распространения болезни проводим подчищающую иммунизацию»,— отметила вице-губернатор.

По ее словам в регионе уже вакцинировали 16% от плана. Сейчас ожидается партия вакцины, которую распределят по медучреждениям региона. Для контроля ситуации на входных фильтрах во всех соцобъектах края усиливают термометрию дополнительным визуальным осмотром.

Корь — серьезное инфекционное заболевание, от которого страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Она проявляется повышением температуры, конъюнктивитом, а также сыпью на слизистых и кожных покровах. В прошлом году на Кубани были инфицированы шесть человек, однако сейчас в регионе уже выявлен 31 заболевший.

Татьяна Ручкина

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