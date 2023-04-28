Евро снижался ниже 87 рублей

Во время торгов на Московской бирже, курс доллара опускался на 2,15 руб., до 79,18 руб./$. Евро снижался до 86,92 руб./€ (–2,8 руб.), опустившись ниже 87 руб. впервые с 5 апреля. Китайский юань опускался до 11,41 руб./юань (–0,30 руб.).

Затем курсы валют слегка восстановились: курс доллара составлял 79,79 руб./$ (–1,54 руб.), евро — 87,96 руб./€ (–1,77 руб.), китайский юань — 11,5 руб./юань (–0,21 руб.).

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По данным ЦБ на 28 апреля, официальные курсы валют выглядят так: 81,56 руб./$, 90,2 руб./ €, 11,76 руб./юань. На 29 апреля: 80,51 руб./$, 88,37 руб./ €, 11,57 руб./юань.

Мария Федотова