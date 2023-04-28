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Коммерсантъ FM
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Директор офиса банка «Открытие» в Красноярском крае стала фигурантом дела о хищении 75 млн рублей

УФСБ России по Красноярскому краю совместно со службой безопасности ПАО «Банк "ФК Открытие"» раскрыло схему хищения денег со счетов вкладчиков из числа юридических и физических лиц. Обвинение по статье о мошенничестве предъявлено руководителю дополнительного офиса банка в Богучанах, ей грозит до десяти лет лишения свободы. За несколько лет женщине удалось похитить более 75 млн руб., сообщило УФСБ по региону.

Пресс-служба банка «Открытие» сообщила, что факты хищения обнаружила служба собственной безопасности учреждения, после чего передала информацию в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Лолита Белова, Новосибирск

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