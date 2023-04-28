Россияне назвали уровень зарплаты ключевым фактором при выборе работы

Россияне в поисках работы предпочитают компании, в которых лучше платят, следует из данных исследования «Талантист», проведенного платформой «Россия — страна возможностей» совместно со стаффинговой группой ANCOR. Помимо заработной платы (81%) в перечень приоритетных факторов при выборе работодателя вошли финансовая стабильность (75%), гарантии долгосрочной занятости (65%), приятная рабочая атмосфера в организации (60%), а также возможность получать интересные рабочие задачи (55%).

Исследование проводилось методом онлайн-опроса с 7 по 27 февраля. В нем приняли участие свыше 20 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, большинство (80%) из них заняты в коммерческом секторе экономики.

«Некоторые кризисные явления в экономике фактически немного опустили мотивацию людей вниз на пирамиде Маслоу, как нам показалось. Первые три фактора — зарплата, финансовая стабильность и долгосрочность занятость — говорят о том, что люди заинтересованы в базовых вещах. Более того, для женщин в рамках исследования проценты этих факторов еще выше. Любопытный вывод состоит в том, что значимость этих "гигиенических факторов" повысилась. Компании как работодатели, с одной стороны, должны обеспечить базовый минимум, а с другой — говорить с соискателями относительно рабочей атмосферы в организации и содержании работы»,— рассказал вице-президент по операционному управлению ANCOR Алексей Миронов на HR-форуме «Талантист», организованном при поддержке ИД «Коммерсантъ».

По данным Росстата, официальный уровень безработицы в России в феврале составил 3,5%, обновив в очередной раз исторический минимум. Если в январе общая численность безработных составила 2,734 млн человек, то в феврале — уже 2,635 млн человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 млн не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,6 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,4 млн человек получали пособие по безработице.