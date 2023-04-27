Музейные бонусы

Строительная компания «Хутор», подконтрольная бывшему заместителю губернатора Антону Аверину и депутату заксобрания Валерию Антипову, без торгов может получить в аренду более 7 га рядом с Борским мостом в Нижнем Новгороде. За предоставление нескольких земельных участков застройщик обещает вложить не менее 200 млн руб. в реставрацию исторического особняка Бурмистровой, где находится Литературный музей Горького. Во время ремонта в историческом здании произошел пожар, потом с объекта сбежали петербургские реставраторы. Но власти намерены довести начатое до конца. Получить землю под строительство ЖК на берегу Волги «Хутор» сможет только после того, как завершит реставрацию музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Аверин (слева) готов построить ЖК на берегу Волги, но сначала должен восстановить музей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Антон Аверин (слева) готов построить ЖК на берегу Волги, но сначала должен восстановить музей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Региональные власти одобрили план предоставления в аренду ООО СЗ «Хутор» нескольких земельных участков общей площадью свыше 7 га в границах улицы Сергея Акимова, Волжской набережной и автомобильного подхода к Борскому мосту. На заседании совета по земельным и имущественным отношениям выяснилось, что застройщик за получение этой площадки без торгов гарантирует вложить 200 млн руб. в реставрацию дома Бурмистровой на улице Минина. Исторический особняк, в котором расположен

Литературный музей им. А. М. Горького, давно стоит за строительным забором после пожара и остановившейся реставрации. С подрядчиком из Санкт-Петербурга «АВК Групп», который в срок не смог качественно отремонтировать музей, в мае 2022 года администрация Нижнего Новгорода расторгла договор. Кроме того, идет расследование возможного хищения части аванса, выплаченного на реставрацию. Общая стоимость контракта составляла 140 млн руб.

После пожара областной минкульт заявлял, что на полное восстановление музея необходимо еще около 190 млн руб. Чиновники надеялись получить эти средства из федерального бюджета, но не смогли.

Несмотря на уголовное дело и судебные процессы по взысканию денег с петербургской компании, у администрации Нижнего Новгорода остались обязательства доделать музей, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Специализированный застройщик «Хутор», учрежденный бывшим заместителем губернатора Антоном Авериным и его бизнес-партнерами, в прошлом году напрямую обращался к губернатору Глебу Никитину с просьбой предоставить пять земельных участков на улице Акимова рядом с автоподходом к Борскому мосту. Судя по резолюции (копия письма имеется в распоряжении «Ъ-Приволжье»), глава региона согласовал компании своего бывшего заместителя использование территории под строительство нового жилого комплекса. При этом «Хутору» поставили условие, что он запланирует в своем ЖК школу и вложится в благоустройство берега Волги.

По словам собеседника «Ъ-Приволжье» в областном правительстве, в данном случае совпали интересы администрации Нижнего Новгорода, которой надо поскорее завершить реставрацию музея, и застройщика, готового освоить депрессивный пустырь-парковку на берегу рядом с Борским мостом. На заседании совета выяснилось, что предварительно инвестиции в новый ЖК оценены в 12,8 млрд руб., застройщик также обещает властям создать на берегу общедоступный пляж и благоустроить прибрежную зону.

Предоставление бонусных земельных участков в обмен на реставрацию Литературного музея станет вторым случаем в Нижнем Новгороде, когда застройщик получает землю за вложения в реставрацию объекта культурного наследия. Ранее компания ННДК получила от области участок в микрорайоне Мещерское озеро под строительство жилья. За это ННДК направила почти 90 млн руб. на восстановление усадьбы Гусевых в центре города.

Застройщику «Хутор» придется провести сложную работу по формированию площадки из нескольких участков, находящихся в муниципальной и областной собственности, разработать проект планировки и межевания единой территории.

Один из предоставляемых земельных участков остался после несостоявшегося проекта строительства Центра управления интеллектуальной транспортной системы. Центр построят в другом месте. Второй земельный участок на улице Акимова в ноябре 2021 года по постановлению правительства РФ был выделен под строительство ИНТЦ «Квантовая долина» — льготной налоговой зоны для инноваторов.

Как пояснили в управляющей компании «Квантовой долины», этот участок из проекта инновационного научного центра пока не исключен. По словам чиновников, рассматривается вариант, когда застройщик ЖК запланирует и офисные помещения для резидентов «Квантовой долины». Однако для получения всех участков компании Антона Аверина необходимо сначала отреставрировать музей.

Пока областной совет по земельным отношениям просто зарезервировал эту землю за «Хутором».

Роман Кряжев