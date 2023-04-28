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Риэлторам досталась нелегкая доля

В Петербурге отправлены в СИЗО руководители агентства недвижимости по обвинению в захвате квартир

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО гендиректора агентства недвижимости «Доли.ру» Игоря Аболемова и его напарника Андрея Олейникова. Еще одного компаньона, Олега Гурова, оставили под подпиской о невыезде. Об этом сообщила в четверг, 27 апреля, объединенная пресс-служба судов города. Все трое проходят по делу о махинациях с квартирами. Следствие считает, что риэлторы принуждали граждан к совершению заведомо невыгодных сделок, связанных с куплей-продажей долей в жилплощади (ч. 2 ст. 179 УК РФ). Срок по данной статье — до десяти лет лишения свободы. Схема была проста: в квартиру подселялись маргинальные соседи, которые делали жизнь строптивым собственникам, не желавшим расставаться с недвижимостью, невыносимой. Аболемов и Олейников выступили против заключения под стражу, настаивая на домашнем аресте или запрете на определенные действия, а получивший более мягкую меру пресечения Олег Гуров возражений не заявил.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2018 по 2023 годы подозреваемые под вывеской упомянутой компании приобретали доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения, в отношении которых имелась спорная гражданско-правовая ситуация в части владения недвижимостью. По этой схеме, утверждает следствие, риэлторы вынуждали владельцев квадратных метров продать свою часть сильно ниже рыночной стоимости, а то и вовсе за бесценок, а если те не соглашались расстаться с метражом, то в квартирах внезапно появлялись специфичные соседи, которые делали дальнейшее совместное проживание буквально невыносимым. В городских СМИ фигурировали случаи, когда в комнату вселялись люди с буйным нравом или наркотической зависимостью. При этом по документам — все чисто. Такие «профессиональные соседи» также имели законное право на часть жилого помещения.

На данный момент подсудимым вменяют преступные действия в отношении не менее четырех лиц с квартирами на улице Савушкина, Большом проспекте Васильевского острова, а также на проспектах Солидарности и Гражданском. Однако следствие полагает, что фигуранты могут быть причастны еще как минимум к девяти подобным эпизодам.

По решению суда Игорь Аболемов и Андрей Олейников будут находится в следственном изоляторе до 25 июня.

На сайте компании «Доли.ру» говорится, что это «молодое, но быстро развивающееся агентство недвижимости». Среди услуг значится: выкуп долей, инвестирование в доли, наследование недвижимого имущества, выкуп квартиры (комнаты, доли) с обременением и доли на продажу.

Широкого распространения подобная схема не получила, но отдельные случаи ее применения встречаются, говорит генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов. Устранить такие злоупотребления непросто: когда доля в жилплощади не выделена в натуре, то это неизбежно создает предпосылки для конфликтов между собственниками, объясняет он. Это законодательный пробел, который непонятно, как урегулировать, полагает эксперт.

Андрей Кучеров

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